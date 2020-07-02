Сын Газманова показал редкое фото отца с обросшими волосами

https://static.news.ru/photo/83764860-bcf5-11ea-9b69-fa163e074e61_660.jpg Радион Газманов Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сын певца Олега Газманова Родион опубликовал архивный снимок своего отца. На фото знаменитый родитель предстаёт с пышной копной волос на голове. Сам Родион, которому тогда было около пяти лет, сидит в плавательной маске. Рядом с ним расположилась его тётя, родная сестра его матери Ирины.

Эта архивная фотка, как нельзя лучше описывает нынешнее моё состояние. Вместо медицинской уже хочется надевать вот такую маску. На фото Олег Газманов наглядно показывает, как в советское время опытные и состоявшиеся артисты перекрывали кислород молодым и начинающим. А тётя держит, чтобы не убежал, — написал он на своей странице в Instagram.

Он уточнил, что не помнит, когда конкретно было сделано это фото, однако оно как нельзя лучше характеризует его тоску по морю.

Родион появился в браке Газманова с первой супругой Ириной. Женщина полностью посвятила всю себя семье и хозяйству. После развода сын остался с матерью.

Сейчас Газманов женат на Марине Муравьёвой, экономисту по образованию. В этом браке у них родилась дочь Марианна. Артист также усыновил сына Муравьёвой от предыдущих отношений Филиппа.

Ранее Олег Газманов разметил в Сети серию снимков с отдыха. На фото артист вместе со своей женой Мариной Муравьёвой катается на байдарках. Поклонники были просто шокированы его идеальной фигурой. На снимках в Instagram Газманов предстал в полуобнажённом виде, загорелый и накачанный. Пользователи отметили, что 68-летний исполнитель просто великолепен. Многие стали спрашивать, в чём секрет его «вечной молодости», писал NEWS.ru.