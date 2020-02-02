Сын актрисы Елены Яковлевой Денис Шальных рассказал, что когда-то серьёзно конфликтовал с матерью и был вынужден съехать из родительской квартиры.
Известный своими многочисленными татуировками молодой человек вспомнил о ссорах с Яковлевой в студии программы «Звёзды сошлись» на телеканале НТВ.
Конечно, недопонимания с родителями были. Я уезжал от родителей, потому что не находил с ними общий язык. Мать уделяла мне десять процентов своего времени, — цитирует Шальных Teleprogramma.pro
Молодой человек признал, что после разъезда никаких конфликтов с родителями больше не было и сейчас он в отличных отношениях с матерью. Один из ведущих Оскар Кучера спросил Шальных, есть ли дети у него самого. Молодой человек ответил, что пока не обзавёлся потомством.
Я считаю, что нормально становиться отцом тогда, когда в себе это чувствуешь. В голове главное, чтобы не было бардака, — заявил сын Елены Яковлевой.
Ранее NEWS.ru писал о том, что актрису Елену Яковлеву раскритиковали за снимок без макияжа. Поклонники актрисы сообщили, что отсутствие причёски и макияжа делает актрису гораздо старше, чем она есть.