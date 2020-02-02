https://static.news.ru/photo/10967308-45de-11ea-9681-fa163e074e61_660.jpg Денис Шальных Фото: ekaterina__fedina/instagram.com

Сын актрисы Елены Яковлевой Денис Шальных рассказал, что когда-то серьёзно конфликтовал с матерью и был вынужден съехать из родительской квартиры.

Известный своими многочисленными татуировками молодой человек вспомнил о ссорах с Яковлевой в студии программы «Звёзды сошлись» на телеканале НТВ.

Конечно, недопонимания с родителями были. Я уезжал от родителей, потому что не находил с ними общий язык. Мать уделяла мне десять процентов своего времени, — цитирует Шальных Teleprogramma.pro

Молодой человек признал, что после разъезда никаких конфликтов с родителями больше не было и сейчас он в отличных отношениях с матерью. Один из ведущих Оскар Кучера спросил Шальных, есть ли дети у него самого. Молодой человек ответил, что пока не обзавёлся потомством.

Я считаю, что нормально становиться отцом тогда, когда в себе это чувствуешь. В голове главное, чтобы не было бардака, — заявил сын Елены Яковлевой.

Ранее NEWS.ru писал о том, что актрису Елену Яковлеву раскритиковали за снимок без макияжа. Поклонники актрисы сообщили, что отсутствие причёски и макияжа делает актрису гораздо старше, чем она есть.