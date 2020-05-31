Сын Елены Яковлевой объяснил, почему изменил своей жене

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Сын актрисы Елены Яковлевой Денис Шальных откровенно рассказал, почему его брак с Викторией Мельниковой распался.

Молодой человек прожил в официальном браке два года, а потом его возлюбленная подала на развод. Оказалось, что он сам был в этом виноват.

Почему развелся — я накосячил, изменил жене, мы разошлись. Почему изменил — можно сказать, что я урод! — признался Шальных в эфире телеканала НТВ.

По его словам, звёздная мама хорошо относилась к невестке. Яковлева даже намекала на внуков. Однако Шальных пока не готов становится отцом. Он предпочитает разводить котов.

Сейчас многие звёзды находятся в состоянии бракоразводного процесса. Певец Эмин решил развестись с моделью Алёной Гавриловой. Певица Пелагея тоже официально подала на развод со своим мужем, хоккеистом Иваном Телегиным. Даже Оксана Самойлова объявила о том, что её союза с рэпером Джиганом больше не существует. А ведь они воспитывают четверых детей.

Как писал NEWS.ru, российско-украинская артистка Евгения Лоза сообщила, что она находится в состоянии бракоразводного процесса. 35-летняя актриса поблагодарила своего мужа за время, которое они провели вместе. При этом она отказалась называть причину расставания.