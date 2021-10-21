Сябитова рассказала, как переживала из-за болезни Гузеевой

Коллега Ларисы Гузеевой по шоу «Давай поженимся» Роза Сябитова рассказала, как они всей съёмочной группой переживали за здоровье ведущей, госпитализированной с коронавирусом. Об этом пишет Sobesednik.ru.

Это страшно, мы все перепугались, я звонила нашим продюсерам, и они были напуганы. Дело в том, что не так давно от коронавируса скончался оператор, который работал на нашей программе, — это страшное горе для нашего коллектива, а тут заболевает Лариса — это трагедия, — поделилась переживаниями Сябитова.

Звезда вспомнила, как команда шоу «молилась» за здоровье Гузеевой, несмотря на то что ведущая «Давай поженимся» «вовремя отдала себя в руки специалистам» из Коммунарки. Сябитова призналась, что все новости о состоянии здоровья Гузеевой она, как и все, узнаёт из Instagram артистки.

Я, так же как и вы, узнаю все новости из Instagram. Да, мы работаем вместе уже пятнадцать лет, но всё наше общение проходит в основном на съёмочной площадке, могу и эсэмэску написать, но точно не названивать, да и Лариса редко на звонки отвечает, — пояснила она.

Ранее стало известно, что состояние госпитализированной с коронавирусом Ларисы Гузеевой вновь ухудшилось: поражено 65% лёгких, а динамика болезни — отрицательная.