Светлана Лобода купила дом в Европе и перевезла туда семью

Украинская певица Светлана Лобода призналась, что два года назад купила дом в Европе на берегу моря и перевезла свою семью. Артистка отметила, что там её «никто не знает». Об этом исполнительница рассказала в эфире украинского телеканала, фрагмент записи которого опубликовала в Instagram.

Два года назад я купила дом в Европе. Там меня никто не знает, кроме соседей — они русские. А больше никто не в курсе, что рядом с ними живёт Светлана Лобода. Тем более, когда ходишь в маске, тебя вообще сложно узнать, — отметила Лобода.

Певица рассказала, что её новый особняк расположен на берегу моря. Вечерами она часто совершает прогулки с дочерями по набережной.

Они катаются на самокатах, домой возвращаемся часам к девяти-десяти вечера. Вообще в последние два года, когда деятельность артистов стала менее активной из-за коронавируса, мои дети лучше узнали, что такое мама, которая, например, может сводить их в зоопарк, — призналась звезда.

Светлана Лобода добавила, что её старшая дочь Ева в этом году пойдёт в американскую школу, которая расположена рядом с домом.

Ева часто говорит мне, что ей не хватает общения с мальчиками и девочками, поскольку не посещает никаких заведений, мы готовим её к школе дома. Обычно дети не хотят идти в школу, и Ева этого события очень ждёт, — заключила певица.

Ранее сообщалось, что Светлана Лобода после громкого скандала прекратила сотрудничество со своим продюсером Нателлой Крипивиной.