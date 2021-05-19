Свеча «с запахом вагины» голливудской звезды взорвалась в США

Житель США Колби Уотсон подал в суд на фирму Goop, основанную голливудской звездой Гвинет Пэлтроу, после взрыва свечи бренда «Это пахнет. как моя вагина», передаёт The Guardian. Уроженец Техаса заявил, что зажёг аксессуар, а через три часа он «сдетонировал» и загорелся, оставив на мебели «большое чёрное пятно».
Обошлось, к счастью, без пострадавших, но юристы Уотсона
Подобный случай не первый. Свеча «Это пахнет, как моя вагина» взорвалась в апреле 2021-го в доме Джоди Томпсон, выигравшей её в викторине. Женщина отметила, что из банки на полметра вылетели кусочки воска, а этикетка обуглилась всего через несколько минут после включения. Представители Goop позже связались с ней, предлагая бесплатные продукты предприятия, а также поинтересовались, следовала ли она инструкциям на упаковке.
В июне 2020-го Пэлтроу начала продавать домашние свечи с ароматом её оргазма. Свечка пахнет терпким грейпфрутом, нероли и спелой чёрной смородиной. В ней также чувствуются нотки чая Ганпаудер и турецкой розы. Аромат, по мнению создателей, «сексуален, удивителен и дико привлекателен».
Ранее сообщалось, что Пэлтроу в подкасте Smartless призналась, что на карантине ежедневно пила алкогольные коктейли. Актриса уточнила, что придумала новый коктейль Buster Paltrow, который назвала в честь своего деда, любившего виски сауэр. Она готовила свою версию напитка, добавляя в него виски из киноа, лимонный сок и кленовый сироп.