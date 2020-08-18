Супруг Легкоступовой: я потратил все свои деньги на пластику Вали

https://static.news.ru/photo/176eb166-e18a-11ea-aa09-fa163e074e61_660.jpg Валентина Легкоступова Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Вдовец популярной певицы 90-х годов Валентины Легкоступовой яхтсмен Юрий Фирсов утверждает, что пустил все свои сбережения на пластические операции жены и обвинил в краже машины покойной её детей.

Почти все свои сбережения я потратил, чтобы Валя сделала себя пластику, зубы и преобразилась, а её дети тайно своровали её машину. Зачем это надо было? Вот такие у неё были наследники. Со мной никто из её родных не общается. Мама Вали не берёт трубку, — рассказал 57-летний Фирсов в эфире шоу «Андрей Малахов. Прямой эфир» канала «Россия 1».

Дело в том, что в окружении Легкоступовой многие считают, что яхтсмен причастен к смерти звезды эстрады и специально довёл её до кончины, чтобы завладеть её имуществом. Фирсов упорно это отрицает. При этом следствие установило, что пьяная Легкоступова упала и пробила голову.

Муж покойной артистки также утверждает, что сын певицы от первого брака Матвей Григорьев «продал её творчество за три копейки». Что под этими словам имел в виду Фирсов, он так и не объяснил.

Сам сын не желает комментировать ситуацию, а его старшая сестра Анетта высказывалась насчёт отчима, говоря, что «это был выбор мамы».

Валентина Легкоступова умерла 14 августа 2020 года в больнице Москвы в возрасте 54 лет. В клинику исполнительница попала с черепно-мозговой травмой. Она впала в кому незадолго до смерти.

Артистка, перед тем как оказаться в больнице, рассказала дочери Анетте Бриль о том, как получила травму головы, которая в итоге привела к её смерти. По словам дочери, по дороге в клинику исполнительница призналась, что упала сама. До обнародования этих сведений в СМИ муссировались слухи о причастности к инциденту с падением певицы её мужа Юрия Фирсова. Однако никто из родственников и друзей Легкоступовой не заявил об этом в общении со следователями.

Как писал NEWS.ru, ранее Бриль пришла на телепрограмму «Пусть говорят» и в эфире Первого канала рассказала об угрозах со стороны вдовца исполнительницы.