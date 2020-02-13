https://static.news.ru/photo/4680158c-4e71-11ea-93c1-fa163e074e61_660.jpg Андрей Разин Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин поучаствует в споре между бывшим солистом группы Юрием Шатуновым и компанией «Честная музыка», которой фактически принадлежат права на песни коллектива. Арбитражный суд Москвы привлёк его в качестве третьей стороны.

Как отмечает РИА Новости, об участии Разина в процессе ходатайствовал представитель Шатунова. В суде он пояснил, что артист получил претензию от «Честной музыки», в которой говорилось, что Шатунов не имеет права исполнять песни «Ласкового мая». Компания сослалась на договор, по которому она получила эти права от индивидуального предпринимателя Руслана Филатова.

Сторона истца требует признать договор между Филатовым и «Честной музыкой» недействительным, аргументируя это тем, что сам Шатунов никогда никому прав на своё исполнение не передавал. Ответчик, в свою очередь, сослался на то, что Филатов получил права на песни, подписав договор с Разиным. Для дальнейшего разбирательства суд постановил к следующему заседанию представить все договоры и судебные акты, на которые ссылаются стороны.

Ранее, как писал NEWS.ru, Разин рассказал, что права на песни коллектива он продал ООО «Честная музыка», с которым параллельно заключил договор. Согласно документу, он может на законных основаниях использовать репертуар группы, чего нельзя сказать о Шатунове. Продюсер предупредил, что за использование композиций «Ласкового мая» без его ведома нарушители понесут ответственность.