Продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин поучаствует в споре между бывшим солистом группы Юрием Шатуновым и компанией «Честная музыка», которой фактически принадлежат права на песни коллектива. Арбитражный суд Москвы привлёк его в качестве третьей стороны.
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Сторона истца требует признать договор между Филатовым и «Честной музыкой» недействительным, аргументируя это тем, что сам Шатунов никогда никому прав на своё исполнение не передавал. Ответчик, в свою очередь, сослался на то, что Филатов получил права на песни, подписав договор с Разиным. Для дальнейшего разбирательства суд постановил к следующему заседанию представить все договоры и судебные акты, на которые ссылаются стороны.
Ранее, как писал NEWS.ru, Разин рассказал, что права на песни коллектива он продал ООО «Честная музыка», с которым параллельно заключил договор. Согласно документу, он может на законных основаниях использовать репертуар группы, чего нельзя сказать о Шатунове. Продюсер предупредил, что за использование композиций «Ласкового мая» без его ведома нарушители понесут ответственность.
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