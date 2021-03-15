Стоянов рассказал, кому раскрыл секрет своего участия в шоу «Маска»

https://static.news.ru/photo/03d13768-85c8-11eb-990d-96000091f725_660.jpg Фото: vk.com/ntvmaska

Юрий Стоянов, принимавший участие в шоу «Маска» в образе Банана, рассказал, что раскрылся одному человеку. Это была его супруга.

14 марта судьи и участники разоблачили маску Банана. Им оказался актёр Юрий Стоянов.

Супруга была в курсе с самого начала... Но она молчала, и я молчал. Может, конечно, кто-то из близких догадывался, но вопросы не задавал. Ни мама, ни дети — никто не знали, только жена, — рассказал Стоянов порталу Teleprogramma.pro.

При этом он даже не посмотрел, какой может быть штраф за разоблачение. Ранее Иосиф Пригожин, выступавший в костюме Ананаса, называл цифру в 10 млн рублей.

Лично для меня неважно, какой там штраф — 10 миллионов или 100 рублей. Я дал честное слово, мы ударили по рукам, что всё остаётся в тайне. Для меня это принципиально! Ели ты дал слово, то ты молчишь. Для меня одной просьбы достаточно, — заявил Стоянов.

Как писал NEWS.ru, Стоянов раскритиковал актрису из «Ворониных» Екатерину Волкову за слова о гонорарах артистов. По его словам, Волкова сильно преувеличила те суммы, которые получают знаменитости.

Актриса привела категории коллег — от начинающих до мегазвёзд — и рассказала, что от этого зависит гонорар. Первым платят от 15 до 35 тысяч рублей за съёмочный день, последним — до 250 тысяч рублей. Но всё равно это не сравнится с гонорарами популярных певиц, которые получают до миллиона рублей за один концерт.