Российский певец Стас Михайлов, комментируя штраф в 12 тысяч рублей за гонки на автомобиле Rolls-Royce, заявил, что это недостоверная информация.
Что за глупости? Я давно сам за рулём не езжу, — отметил певец в интервью изданию «Подъём».
При этом артист недавно рассказал своим поклонникам, что он предпочитает ездить на своём Rolls-Royce Ghost по Европе.
По последним данным, наложили запрет на регистрационные действия автомобиля музыканта.
Как писал NEWS.ru, сын певца Стаса Михайлова Андрей сделал предложение своей девушке Екатерине Гавелас, вместе с которой учился в Оксфорде.
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