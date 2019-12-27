https://static.news.ru/photo/b1aaae88-28ad-11ea-800b-fa163e074e61_660.jpg Стас Михайлов Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Российский певец Стас Михайлов, комментируя штраф в 12 тысяч рублей за гонки на автомобиле Rolls-Royce, заявил, что это недостоверная информация.

Что за глупости? Я давно сам за рулём не езжу, — отметил певец в интервью изданию «Подъём».

При этом артист недавно рассказал своим поклонникам, что он предпочитает ездить на своём Rolls-Royce Ghost по Европе.

По последним данным, наложили запрет на регистрационные действия автомобиля музыканта.

Как писал NEWS.ru, сын певца Стаса Михайлова Андрей сделал предложение своей девушке Екатерине Гавелас, вместе с которой учился в Оксфорде.