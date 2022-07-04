Стало известно про шикарный особняк Пугачёвой и Галкина в Юрмале

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Максим Галкин и Алла Пугачёва

Алла Пугачёва, сменившая Израиль на Латвию, поселилась в особняке, которую семья снимает много лет. Это вилла «Марта», которую арендует звёздное семейство, пишет Teleprogramma.pro.

На Рижском взморье у певицы нет своего жилья, арендованная вилла находится на второй линии. Рядом расположен дом Лаймы Вайкуле, которая дружит с Пугачёвой и Галкиным.

Вилла, где поселилась Пугачёва с детьми, а позже — и её супруг, состоит из восьми комнат, она принадлежит банкиру Красовицкому. Помимо особняка на территории есть гостевые домики, крытый теннисный корт и бассейн, который смело можно назвать СПА-комплексом, и концертный зал.

Виллу Пугачёва и Галкин арендуют круглый год. По некоторым данным они платят за неё порядка $100 тыс. в месяц — это приблизительно 6 млн рублей.

Ранее журналист Антон Беккужев сообщил, что Алла Пугачёва вернулась в Москву. Но была она здесь недолго и сейчас вместе с детьми уже находится в Юрмале.