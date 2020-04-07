Стало известно о диагнозе Надежды Бабкиной

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Народная артистка России Клара Новикова рассказала о состоянии певицы Надежды Бабкиной, которую госпитализировали в одну из столичных клиник. По её словам, самочувствие исполнительницы «более или менее нормальное».

Она уже чувствует себя хорошо, но пока остаётся в больнице, но я знаю, что это не коронавирус. У неё воспаление лёгких, это то, что я знаю, — рассказала она в...