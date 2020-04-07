Шоу-бизнес

Стало известно о диагнозе Надежды Бабкиной

14:48, 07 апреля 2020
Надежда Бабкина Надежда Бабкина Фото: ngbabkin/instagram.com

Представитель артистки Надежды Бабкиной раскрыл диагноз известной певицы. Он подтвердил, что она находится в больнице с диагнозом «пневмония» и сдала тест на коронавирус.

Хотим прояснить ситуацию. Надежда Георгиевна находится на лечении в стационаре с диагнозом пневмония... Коронавирус не обнаружен!сообщил РИА Новости пресс-атташе театра «Русская песня» Александр Велор.

Ранее NEWS.ru писал, что Надежда Бабкина введена в искусственную кому. Анализы на коронавирус у артистки отрицательные, но врачи диагностировали у неё обширную двустороннюю пневмонию.

Родные певицы тщательно скрывают информацию, молодой бойфренд Бабкиной Евгений Гор буквально накануне тревожных известий уверял, что певица якобы сидит дома и занимается хозяйством.

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