Стало известно, кто представит Россию на Детском Евровидении — 2021

Россию на международном песенном конкурсе «Детское Евровидение — 2021» представит 11-летняя Таня Меженцева. Финал отборочного тура прошёл 26 октября в Москве. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Академии Игоря Крутого.

Академия Игоря Крутого является эксклюзивным организатором Российского национального отборочного тура конкурса, а также занимается подготовкой конкурсантов от страны к международному финалу.

В 2021 году в финал вышли 12 участников. Победитель определился при помощи интернет-голосования и голосования профессионального жюри, состоящего из представителей российского шоу-бизнеса и представителей творческих профессий.

Финал Детского Евровидения — 2021 состоится в Париже. В нём примут участие юные исполнители из 19 стран. Шоу пройдёт в концертном зале La Seine Musicale в западном пригороде Парижа 19 декабря в офлайн-формате.

Ранее сообщалось, что международный конкурс «Евровидение» в 2022 году пройдёт в Турине. Италия получила право на проведение состязания после победы на конкурсе, который состоялся в прошлом году в Роттердаме, итальянской группы Maneskin.