Объявлено место проведения Евровидения-2022

Международный конкурс «Евровидение» в 2022 году пройдёт в Турине, сообщило 8 октября агентство ANSA. Италия получила право на проведение состязания после победы на конкурсе, который состоялся в прошлом году в Роттердаме, итальянской группы Maneskin.

Отмечается, что руководство Государственной итальянской радиотелевизионной корпорации RAI официально объявит об этом решении в ближайшее время, однако кандидатура Турина уже утверждена. Помимо административного центра северной области Пьемонт на проведение престижного конкурса, в котором представлены музыканты со всей Европы, претендовали Милан, Болонья, Римини и Пезаро.

Напомним, что Италия получила право принимать Евровидение после победы группы Maneskin. Эта победа Италии стала третьей в истории Евровидения и первой с 1990 года.

В 2021 году Евровидение проходило в Роттердаме на арене Ahoy. Победу одержала группы Måneskin с песней Zitti E Buoni. Итальянцы смогли покорить зрителей, собрав 524 балла по итогам голосования. Россия — в лице Манижи с песней Russian Woman («Русская женщина») — заняла девятое место, уступив Мальте, Украине, Финляндии и ряду других стран. В общей сложности девушка набрала 204 балла: 100 от зрителей и 104 от жюри. Из жюри максимальные 12 России присудил только Азербайджан. NEWS.ru ранее рассказывал о главных провалах и самых ярких моментах 65-го Евровидения.

Ранее сообщалось, что группа Maneskin приехала в Москву для общения с фанатами. Выступления у исполнителей не были запланированы, только встреча с поклонниками в парке Горького на площадке «Яндекс.Музыка». Встреча в формате Meet & Greet прошла 31 августа.