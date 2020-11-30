Стало известно, кто может заменить погибшего Колтового на шоу с Кудрявцевой

https://static.news.ru/photo/b176bdea-330a-11eb-95c0-fa163e074e61_660.jpg Фото: koltovoy/instagram.com

Телеведущий Дмитрий Губерниев может занять место погибшего шоумена Александра Колтового на шоу «Звёзды сошлись» с Лерой Кудрявцевой.

Как стало известно, в настоящее время телеканал НТВ проводит экстренный кастинг. Именно в нём принял участие Губерниев. По мнению пользователей Сети, на роль ведущего следовало бы пригласить певца Прохора Шаляпина, который регулярно появляется на телешоу в качестве гостя, пишет KP.RU.

Ведущий НТВ Александр Колтовой разбился 7 ноября при крушении самолёта Cessna 7 в Московской области. Вместе с ним на борту находилась некая Наталья Климова. Она тоже погибла. Отмечалось, что у воздушного судна вскоре после взлёта отказал и загорелся двигатель. Журналист увёл самолёт от жилых домов, после чего в поле совершил жёсткую посадку, которая стала смертельной. Приоритетной следователи считают версию о технической неисправности самолёта.

Ранее NEWS.ru писал, что четырёхкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов раскритиковал комментатора «Матч ТВ» Дмитрия Губерниева.

Конфликт комментатора и прославленного спортсмена длится уже более года. Оппоненты периодически выступают в СМИ с взаимной критикой в адрес друг друга.