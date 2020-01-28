Сегодня, 28 января, завершилась жеребьёвка песенного конкурса Евровидение.
Россия и Белоруссия выступят в первой части первого полуфинала 12 мая. Вместе с ними на сцену выйдут представители Австралии, Северной Македонии, Швеции, Словении, Ирландии, Литвы. А участники из Украины, Норвегии, Кипра, Хорватии, Азербайджана, Мальты, Израиля, Румынии и Бельгии представят свои песни во второй части первого полуфинала.
Кроме того, стало известно, что Италия, Германия и Нидерланды будут голосовать в первом полуфинале, а Франция, Испания и Великобритания — во втором.
65-го конкурс «Евровидение» пройдёт с 12 по 16 мая в Роттердаме.
Как писал NEWS.ru, организаторы Евровидения-2020 показали логотип конкурса. Новая эмблема представлена в виде прерывистого круга, состоящего из цветов флагов стран-участниц.
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