https://static.news.ru/photo/773c5ab6-41ea-11ea-a76a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Pavlo Gonchar/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Сегодня, 28 января, завершилась жеребьёвка песенного конкурса Евровидение.

Россия и Белоруссия выступят в первой части первого полуфинала 12 мая. Вместе с ними на сцену выйдут представители Австралии, Северной Македонии, Швеции, Словении, Ирландии, Литвы. А участники из Украины, Норвегии, Кипра, Хорватии, Азербайджана, Мальты, Израиля, Румынии и Бельгии представят свои песни во второй части первого полуфинала.

Кроме того, стало известно, что Италия, Германия и Нидерланды будут голосовать в первом полуфинале, а Франция, Испания и Великобритания — во втором.

65-го конкурс «Евровидение» пройдёт с 12 по 16 мая в Роттердаме.

Как писал NEWS.ru, организаторы Евровидения-2020 показали логотип конкурса. Новая эмблема представлена в виде прерывистого круга, состоящего из цветов флагов стран-участниц.