https://static.news.ru/photo/e627894a-da3f-11e9-bde2-fa163e074e61_660.jpg Анастасия Заворотнюк Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Академик РАН Александр Коновалов рассказал, что актриса Анастасия Заворотнюк при первых симптомах рака обратилась в НМИЦ нейрохирургии имени Бурденко, где её тщательно обследовали.

После полученных результатов обследования артистка приняла решение продолжить своё лечение в Германии.

Там успешно прошла операция, но дело в том, что операция — это важно, но это не основная часть лечения, — отметил врач в эфире телеканала « Москва 24 ».

По его словам, после операции требуется дорогостоящее лечение, которое включает в себя лучевую терапию, а также препараты, изготовленные специально под определённую опухоль. Он добавил, что у Заворотнюк диагностирована глиобластома, которая поддаётся лечению, но в редких случаях.

Сообщения о тяжёлом состоянии Заворотнюк в СМИ появились 13 сентября. Врачи диагностировали у неё злокачественную опухоль мозга. Затем стало известно, что актрису подключили к аппарату искусственной вентиляции лёгких. Сейчас она вышла из комы.

Как писал News.ru, администрация частной клиники, где находится в тяжёлом состоянии Анастасия Заворотнюк, была вынуждена выставить охрану возле палаты актрисы из-за частых визитов представителей СМИ. Журналисты стремятся получить любую информацию о состоянии Заворотнюк и уже неоднократно пытались проникнуть на территорию клиники.