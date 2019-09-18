Академик РАН Александр Коновалов рассказал, что актриса Анастасия Заворотнюк при первых симптомах рака обратилась в НМИЦ нейрохирургии имени Бурденко, где её тщательно обследовали.
После полученных результатов обследования артистка приняла решение продолжить своё лечение в Германии.
Там успешно прошла операция, но дело в том, что операция — это важно, но это не основная часть лечения, — отметил врач в эфире телеканала «Москва 24».
По его словам, после операции требуется дорогостоящее лечение, которое включает в себя лучевую терапию, а также препараты, изготовленные специально под определённую опухоль. Он добавил, что у Заворотнюк диагностирована глиобластома, которая поддаётся лечению, но в редких случаях.
Сообщения о тяжёлом состоянии Заворотнюк в СМИ появились 13 сентября. Врачи диагностировали у неё злокачественную опухоль мозга. Затем стало известно, что актрису подключили к аппарату искусственной вентиляции лёгких. Сейчас она вышла из комы.
Как писал News.ru, администрация частной клиники, где находится в тяжёлом состоянии Анастасия Заворотнюк, была вынуждена выставить охрану возле палаты актрисы из-за частых визитов представителей СМИ. Журналисты стремятся получить любую информацию о состоянии Заворотнюк и уже неоднократно пытались проникнуть на территорию клиники.