Стали известны наставники нового шоу «Голос.Дети»

Новый сезон популярного телевизионного шоу «Голос.Дети» будут оценивать три наставника. Ими стали рэпер Баста, поп-исполнитель Егор Крид, а вместо Светланы Лободы кресло наставника займёт Полина Гагарина, сообщила пресс-служба Первого канала. Новый сезон стартует 11 февраля 2022 года.

Ведущим шоу на этот раз снова станет актёр Дмитрий Нагиев с коллегой по цеху Агатой Муцениеце.

Слепые прослушивания стартуют в эфире Первого канала уже 11 февраля. На первом этапе наставники наберут команды по 15 юных вокалистов в каждой, затем придет очередь этапов отсева, а кульминацией сезона по традиции станут прямые эфиры, во время которых судьбу конкурсантов будут решать уже зрители, — говорится в сообщении.

Ранее шоу прогремело на всю страну из-за нескольких скандалов — один из них был связан с дочерью Алсу. Ержан Максим, уступивший первое место в финале «Голос.Дети» дочери певицы, прокомментировал события. По его словам, в трудную минуту его поддержали Максим Галкин и Алла Пугачёва. «Я ни на кого и ни на что не обижаюсь, я благодарен организаторам такого творческого проекта», — добавил мальчик.