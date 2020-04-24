Шоу-бизнес

Проигравший дочери Алсу финалист «Голоса» впервые высказался об итогах шоу

17:53, 24 апреля 2020 24
Ержан Максим Ержан Максим Фото: maksim_erjan/instagram.com

Ержан Максим, уступивший первое место в скандально известном финале шоу «Голос. Дети» дочери певицы Алсу, впервые прокомментировал события годичной давности. По его словам, в трудную минут его поддержали Максим Галкин и Алла Пугачёва. Подробности своего визита к ним домой он рассказал у себя в Instagram.

Она нас наградила «Звездой Аллы». Эту встречу и награду я запомнил навсегда, и каждый раз, выходя на сцену, я ношу её. Я ни на кого и ни на что не обижаюсь, я благодарен организаторам такого творческого проекта, — сообщил исполнитель.

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Он отметил, что команда шоу открывает миру большое количество талантов и ему повезло быть частью этого проекта. Отдельно он поблагодарил наставников шоу: Валерия Меладзе, Пелагею и Светлану Лободу.

Победителем шестого сезона шоу «Голос. Дети» стала дочь певицы Алсу Микелла Абрамова, наставником которой была Светлана Лобода. За неё проголосовали 56,5% телезрителей. Это вызвало подозрения в искусственной накрутке голосов. После этого Первый канал организовал проверку, которая подтвердила факт вброса.

Ранее NEWS.ru писал, что телеведущий Максим Галкин пожелал Ержану Максиму покорить Детское Евровидение. Он выразил уверенность в том, что юного артиста ждёт большое будущее.

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