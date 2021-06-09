Стала известна стоимость обучения детей Киркорова в школе

https://static.news.ru/photo/a3334c2c-c8fa-11eb-b1a5-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Дети российского певца Филиппа Киркорова — 9-летняя Алла-Виктория и 8-летний Мартин — учатся в международной частной школе. Обучение стоит 145 тысяч рублей за каждого ребёнка в месяц. В год — около 2,5 млн рублей, не считая вступительного взноса в 600 тысяч рублей, передаёт Пятый канал в программе «Светская хроника».

Они (Алла-Виктория и Мартин. — NEWS.ru) уходят [в школу] в семь, а возвращаются домой в семь. У них там и кружки, и там рисование, и пение, и то и сё <...>. Вы знаете, хоть у меня золотая медаль за школу, но я смотрю на эти домашние задания третьеклассницы Аллы-Виктории, и я понимаю, что я ничего не понимаю, — отметил поп-король.

Алла-Виктория призналась, что хочет стать архитектором, так как любит собирать конструкторы Lego, а Мартин хочет покорить мир большого спорта. Его лучший друг — Александр Плющенко, сын олимпийского чемпиона и фигуриста Евгения Плющенко, отметил Киркоров.

Накануне Киркоров записал в Instagram жёсткое обращение к исполнительнице Светлане Лободе и продюсеру звезды Нателле Крапивиной. Поп-король обвинил певицу в плагиате, а её представительнице посоветовал сверять свои посты в социальных сетях «с текущим этическим кодексом».