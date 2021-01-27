Любовница Золотухина заявила, что не позволила бы ему уйти из семьи

https://static.news.ru/photo/93b578fe-60a1-11eb-98d7-fa163e074e61_660.jpg Ирина Линдт Фото: Кирилл Зыков/АГН «Москва»

Почти 15 лет продолжался роман Валерия Золотухина и его молодой коллеги Ирины Линдт. Всё это время артист не спешил уходить от своей жены Тамары. Любовницу устраивала двойная жизнь возлюбленного, более того, она сама не желала, чтобы актёр бросил семью.

Находясь в официальном браке с 1978 года, Золотухин влюбился в Линдт, пишет портал StarHit. Первое время актриса выступала категорически против ухаживаний, но со временем осознала, что не может жить без Золотухина.

Когда ты понимаешь, что это твой человек, тогда уже эти мысли уходят. <...> Я бы не позволила ему уйти от Тамары. Потому что это его ответственность. Тамара в нём нуждалась, у неё никого не было. Он не имел права её оставлять, — рассказала Линдт в эфире телеканала «Россия 1».

В 2004 году Линдт родила Золотухину сына Ивана. 30 марта 2013-го знаменитый актёр умер, через шесть лет — 6 апреля 2019-го — не стало и его супруги Тамары Золотухиной.

Накануне ушёл из жизни заслуженный артист РСФСР, актёр театра и кино Юрий Лахин. Он скончался в Москве в возрасте 68 лет. Причина смерти актёра не называется. Артист известен ролями в сериалах «Ликвидация», «Громовы», «Молодёжка», «Вечный зов».

Ранее NEWS.ru сообщал, что актёр Андрей Болсунов умер в возрасте 52 лет. Мужчина трудился в московском «Гоголь-центре». Артист принимал участие в спектаклях «Молоко», «Палачи», «Хармс. Мыр», «Девять», «Страх» и «Пробуждение весны». Коллектив учреждения выразил соболезнования родным и близким актёра.