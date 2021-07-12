«Спектакль»: зрители не поверили в рассказ Королёвой о внебрачной дочери

Зрители канала НТВ раскритиковали выпуск шоу «Секрет на миллион», в котором певица Наташа Королёва рассказала, что у неё есть двухлетняя внебрачная дочь. Они не поверили в слова знаменитости о якобы отданной другу-гею яйцеклетке.

По мнению многих телезрителей, Королёва могла выдумать историю с внебрачной дочерью, чтобы вернуть себе популярность и заработать на участии в ток-шоу, которые проявят интерес к оригинальному повороту в жизни исполнительницы.

Ну всё, зарядила Наташа «новостью» редакторов других каналов, сейчас начнут мусолить эту тему. Баланс Наташкин в плюсе! — высказалась пользователь Людмила в комментариях под выложенным на YouTube-канале НТВ выпуском.

Другие зрители поддержали версию о фейковости новости о внебрачной дочери Наташи Королёвой. Они предположили, что реакция сына певицы Архипа и истерика Сергея Глушко (Тарзана), которую тот устроил в студии «Секрета на миллион», — постановка. Поклонники певицы не поверили, что ни муж, ни мама Королёвой не знали о существовании у неё дочери, и подчеркнули, что родственники звезды и ведущая Лера Кудрявцева «переигрывали».

«Секрет на миллион» — это новый «Аншлаг». Спасибо создателям. Сегодня насмешили. А Королёвой, Тарзану и Лере надо срочно записаться на курсы актёрского мастерства. Плохо играете. Не верю, — заявила зрительница с ником A. A. AND MUSYA.

Впечатлённые шоу пользователи предложили певице задуматься о развитии театральной карьеры и участии в спектаклях.

Ждём Королёву на театральных подмостках. Ничем не хуже Бузовой играет, — считает Di Bo.

Ранее сообщалось имя предполагаемого отца внебрачной дочери Наташи Королёвой. По одной из версий, им может быть американский IT-миллиардер Леонид Радвинский.