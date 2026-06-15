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15 июня 2026 в 11:41

«Нет справедливости»: Спейси объяснил, где искать настоящее правосудие

Кевин Спейси: люди ошибочно воспринимают соцсети как инструмент справедливости

Кевин Спейси Кевин Спейси Фото: Matthias Balk/dpa/Global Look Press
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Американский актер Кевин Спейси заявил в беседе с журналисткой Ксенией Собчак, что в социальных сетях нет справедливости. По его словам, многие люди ошибочно воспринимают соцсети как инструмент справедливости, хотя на самом деле это не так. Интервью со звездой фильмов «Семь» и «Обычные подозреваемые» опубликовано на YouTube-канале «Осторожно: Собчак».

Проблема, которую люди совершают в отношении социальных сетей, заключается в том, что они думают, что это правосудие, а это не правосудие. <...> В соцсетях нет справедливости, — отметил Спейси.

Он пояснил, что настоящую справедливость можно найти только в судах, где присутствуют в том числе присяжные, а также заслушиваются свидетельские показания. В зале суда, по мнению актера, стороны могут определить, какую информацию можно допустить к рассмотрению.

Ранее Спейси сообщил, что был втянут в скандал с обвинениями в домогательствах. Он уточнил, что у него были все факты и свидетельства собственной невиновности. Однако культура отмены в США не имеет обратного действия, с сожалением констатировал он.

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