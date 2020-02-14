https://static.news.ru/photo/c404b964-4f0b-11ea-bd59-fa163e074e61_660.jpg Людмила Гурченко Фото: Igor Gnevashev/Russian Look

Создатель «Дома-2» Валерий Комиссаров раскрыл подробности своего нового шоу «Битва престолов». По его словам, присутствие Гурченко в шоу обошлось ему гораздо дороже гонораров Настасьи Самбурской и Дарьи Зотеевой. Создание 3D-модели актрисы стоило ему миллионов рублей.

Это очень большие деньги, миллионы рублей. Действительно, голограмма Гурченко гораздо затратнее. Ко всему прочему артистка не была оцифрована, как, к примеру, Майкл Джексон при жизни. Пришлось искать такую технологию, которая воссоздала бы её максимально похоже, достоверно, — пояснил он в интервью StarHit.

По словам автора, он надеется на то, что проект будет успешным, и затраты на него с лихвой окупятся. Комиссаров уточнил, что выбор ведущих дался ему нелегко. Каждый продюсер, по его словам, хочет найти того, кто будет одновременно обладать харизмой, уметь убеждать и вызывать доверие.

Я подумал, что современные технологии могут вернуть тех, кто является кумиром многих поколений людей. Гурченко была бесподобной неоспоримой звездой российского телевидения, не раз приходила ко мне на программы. Удивительный человек, всегда хотела работать. Даже когда болела, ногу ломала... Я поэтому и выбрал её, — объяснил Комиссаров.

Актриса Людмила Гурченко скончалась в 2011 году. Шоу «Битва престолов» должно появиться на экранах в феврале. Участники проекта погрузятся в атмосферу Средневековья. Съёмочная площадка в 10 гектаров будет оснащена тремя сотнями камер, и в шоу примут участие несколько сотен человек, писал NEWS.ru.