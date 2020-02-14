https://static.news.ru/photo/37f8a44c-4f9e-11ea-8608-fa163e074e61_660.jpg Ксения Собчак Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Создатель «Дома-2» Валерий Комиссаров высказался в адрес Ксении Собчак после критики её нового шоу. Он назвал ведущую «яркой персоной» и «умнейшим человеком».

Комиссаров в курсе нового проекта экс-кандидата в президенты. Он считает, что документальная реконструкция — это огромный труд и такие же деньги, пишет StarHit.

Почему её уважают? Потому что она живёт так, как хочет, — высказался Комиссаров, добавив, что давно знаком с Ксюшей и находится с ней в хороших отношениях.

Телеведущую Комиссаров считает «одной из самых ярких женщин» в медийном пространстве. У неё при этом не бывает поражений, а умных и одновременно некрасивых женщин в природе нет. Также как среди умных нет бедных.