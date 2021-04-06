Сотрудник шоу «Маска» раскрыл журналистам тайны проекта

https://static.news.ru/photo/dd40f8f2-976c-11eb-8b81-96000091f725_660.jpg Фото: vyacheslav_star/instagram.com

Сотрудник шоу «Маска» инкогнито рассказал о тайнах проекта и о том, что творится за кулисами представления. Оказывается, никто из героев до последнего не знает, кто выступает вместе с ним на сцене.

Марина Кравец узнала, что в Розовой Пантере — Бузова, только по телевизору, так же другие участники узнали, кто скрывался под маской Банана, Пингвина и других артистов, покинувших проект.

Участники шоу пересекаются друг с другом, но при этом стараются молчать, не выдавая себя голосом. Иногда доходит до абсурда: если один помахал в знак приветствия рукой, другой может просто отвернуться, пишет «Собеседник», ссылаясь на своего информатора.

Самые неприветливые в проекте — девушки, они ни с кем не идут на контакт, боясь, что их узнают. Самые дружелюбные маски этого сезона — Банан, Пингвин и Змея.

Героям нельзя говорить за кулисами своим голосом, все видят друг в друге конкурентов и никто не хочет покидать проект. Во всём остальном на съёмочной площадке очень комфортно. Для героев всегда накрыт стол и они ни в чём себе не отказывают — благо на сцене петь вживую не надо.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Влад Соколовский, имя которого чаще всего упоминает жюри проекта «Маска», отрицает своё участие в шоу. Артист настроен категорически и даже говорит, что отказался от участия в проекте, если бы его туда позвали.