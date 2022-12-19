«Состричь бы это сено»: поклонники высказались о новой прическе Пугачевой Алла Пугачева появилась в компании Макаревича с новой прической

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Алла Пугачёва

Новое фото Аллы Пугачевой в компании с Андреем Макаревичем (признан в РФ физлицом-иноагентом) и ее сыном Гарри появилось в Сети. На снимке Пугачева запечатлена в балахоне и стильной фуражке, из-под которой выглядывает прическа певицы, сообщает Teleprogramma.pro.

Фото: соцсети

На волосы артистки обратили внимание поклонники, которые отметили, что Пугачева отказалась от париков. Естественные волосы певицы вызвали со стороны пользователей много нареканий.

«При всем уважении, АБ выглядит с такой прической неопрятно», «Иссушенные кончики, неужели там стилистов не нашлось у Аллуси?», «Состричь бы надо это сено на кончиках», пишут в комментариях пользователи.

Алла Пугачева уже выходила на публику в новом образе — с прической без шиньона. Она появилась на моноспектакле Анатолия Белого, который также переехал на ПМЖ в Израиль.

Ранее сообщалось, что российская налоговая служба закрыла компанию Аллы Пугачевой «АБП» в связи с банкротством. По его данным, это был последний бизнес Примадонны, который работал в стране после того, как артистка покинула Россию.