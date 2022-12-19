Новое фото Аллы Пугачевой в компании с Андреем Макаревичем (признан в РФ физлицом-иноагентом) и ее сыном Гарри появилось в Сети. На снимке Пугачева запечатлена в балахоне и стильной фуражке, из-под которой выглядывает прическа певицы, сообщает Teleprogramma.pro.
На волосы артистки обратили внимание поклонники, которые отметили, что Пугачева отказалась от париков. Естественные волосы певицы вызвали со стороны пользователей много нареканий.
«При всем уважении, АБ выглядит с такой прической неопрятно», «Иссушенные кончики, неужели там стилистов не нашлось у Аллуси?», «Состричь бы надо это сено на кончиках», пишут в комментариях пользователи.
Алла Пугачева уже выходила на публику в новом образе — с прической без шиньона. Она появилась на моноспектакле Анатолия Белого, который также переехал на ПМЖ в Израиль.
Ранее сообщалось, что российская налоговая служба закрыла компанию Аллы Пугачевой «АБП» в связи с банкротством. По его данным, это был последний бизнес Примадонны, который работал в стране после того, как артистка покинула Россию.