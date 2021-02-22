Соседов жёстко прошёлся по Баскову за «прыжки» с Даней Милохиным

https://static.news.ru/photo/d6db4268-7586-11eb-a0ff-96000091f725_660.jpg Николай Басков Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Музыкальный критик Сергей Соседов назвал деятельность Николая Баскова «дурной и безвкусной» после выступления певца с Даней Милохиным. Критик считает недопустимым сравнивать 19-летнего юношу, который в силу возраста волен дурачиться и вести себя как угодно, и 50-летнего певца, который пытается делать то же самое.

Речь идёт о клипе «Дико тусим», который записали вместе тиктокер и исполнитель «Шарманки». Не все восприняли это творчество однозначно, в частности, и Соседов, который в последнее время критикует всех отечественных знаменитостей. По мнению эксперта, они давно ничего из себя не представляют, но продолжают получать огромные деньги. Это же относится и к Баскову, который смотрится, по мнению критика, не в лучшем свете.

Дане Милохину можно — он свеженький, милый, ни на что не претендует. Ему ничего не надо, за ним ничего нет — он может дурачиться, веселиться. Но когда Баскову уже в районе 50, и он пытается с молодым мальчиком прыгать, это смотрится безвкусно и дурно. Даня может сказать: «Мне 19, делаю что угодно». Басков же не может сказать: «Мне ещё 50, хочу себя вести так», — пояснил свою позицию Соседов в эфире YouTube-канала «Эмпатия Манучи».

Хит «Дико тусим», по словам критика, это попытка совместить несовместимое — «коня и трепетную лань». И хотя этой попытке надо отдать должное, но у исполнителей, считает эксперт, ничего не получилось.

Вообще в свете последних событий и ничем не примечательных выступлений российских звёзд, Соседов посоветовал отказаться от походов на концерты старой гвардии и слушать классику. В крайнем случае, пересматривать архивные выступления Пьехи, Магомаева, Шульженко.

Ранее NEWS.ru сообщал, что музыкальный критик Сергей Соседов раскритиковал представителей отечественного шоу-бизнеса за хвастовство гонорарами и достатком перед публикой. В частности, он обрушился на Филиппа Киркорова за «огромные гардеробы».