Соседов раскритиковал Киркорова за «квартиру-гардероб»

https://static.news.ru/photo/33d757e2-74db-11eb-a479-96000091f725_660.jpg Филипп Киркоров Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Музыкальный критик Сергей Соседов раскритиковал представителей отечественного шоу-бизнеса за хвастовство гонорарами и достатком перед публикой. В частности, он обрушился на Филиппа Киркорова за «огромные гардеробы».

Зачем Киркорову огромная квартира, которая идёт под гардероб? Он бы мне пару пиджаков подарил своих! А то я в одном хожу! Зачем ему столько пиджаков, скажите? Это даже неприлично иметь такие огромные гардеробы! — цитирует его Тeleprogramma.pro.

По словам Соседова, Киркорову на самом деле не нужны «тысячи пиджаков» и нет необходимости покупать квартиру для их хранения. Критик считает, что часть одежды артист мог бы брать напрокат.

Критик порекомендовал представителям шоу-бизнеса быть скромнее, а лишние деньги направлять на помощь страждущим — бедным людям или сиротам. Он также отметил, что большие деньги даются всегда легко и тратятся так же. В то время как «обычные» деньги зарабатываются с огромным трудом.

Ранее NEWS.ru писал, что Соседов жёстко высказался в отношении певицы Аллы Пугачёвой. Он отметил, что ей больше вообще не стоит выходить на сцену, потому что былой «Пугачёвой больше нет». Он отметил, что под брендом Пугачёвой понимают рыжие волосы, балахон и энергию. А сейчас певица скорее представляет собой «прилизанные куделёчки и тонкие ножки».