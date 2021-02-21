«Пугачёвой больше нет»: критик обругал песни и «тонкие ножки» примадонны

Музыкальный критик Сергей Соседов жёстко высказался в отношении российской певицы Аллы Пугачёвой. Он отметил, что ей больше вообще не стоит выходить на сцену, потому что былой «Пугачёвой больше нет».
Впрочем, артистка и так практически не выступает. Она сделала исключение на своё 70-летие. А также пару раз появилась на телешоу,
К сожалению, уже нет той певицы... Она была когда-то, сегодня есть просто женщина с этим именем и фамилией. То, что она показывает иногда — это не Пугачева. Пугачева — это бренд, а любой бренд включает некие элементы, — заявил Соседов.
Он отметил, что под брендом Пугачёвой понимают рыжие волосы, балахон, и энергию. А сейчас певица скорее представляет собой «прилизанные куделёчки и тонкие ножки». По мнению критика, она вообще не осознаёт «где стоит, что поёт, и она это вообще или не она».
Это уже не та Пугачёва, которую знали зрители раньше,
Пока критики обсуждают внешний вид и творчество певицы, она, по своему собственному признанию, отлично себя чувствует. Ранее Пугачёва опубликовала видео, где она занимается музыкой с сыном Гарри. Вместе с мальчиком певица импровизирует в четыре руки, писал NEWS.ru.