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«Пугачёвой больше нет»: критик обругал песни и «тонкие ножки» примадонны

06:39, 22 февраля 2021
Алла Пугачёва Алла Пугачёва Фото: alla_orfey / instagram

Музыкальный критик Сергей Соседов жёстко высказался в отношении российской певицы Аллы Пугачёвой. Он отметил, что ей больше вообще не стоит выходить на сцену, потому что былой «Пугачёвой больше нет».

Впрочем, артистка и так практически не выступает. Она сделала исключение на своё 70-летие. А также пару раз появилась на телешоу, пишет Teleprogramma.pro.

К сожалению, уже нет той певицы... Она была когда-то, сегодня есть просто женщина с этим именем и фамилией. То, что она показывает иногда — это не Пугачева. Пугачева — это бренд, а любой бренд включает некие элементы, — заявил Соседов.

Он отметил, что под брендом Пугачёвой понимают рыжие волосы, балахон, и энергию. А сейчас певица скорее представляет собой «прилизанные куделёчки и тонкие ножки». По мнению критика, она вообще не осознаёт «где стоит, что поёт, и она это вообще или не она».

Это уже не та Пугачёва, которую знали зрители раньше, уверяет Сергей на шоу «Эмпатия Манучи». А по последнему концерту критик сделал свои выводы: он остался недоволен обилием фонограммы и телевизионными трюками.

Пока критики обсуждают внешний вид и творчество певицы, она, по своему собственному признанию, отлично себя чувствует. Ранее Пугачёва опубликовала видео, где она занимается музыкой с сыном Гарри. Вместе с мальчиком певица импровизирует в четыре руки, писал NEWS.ru.

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