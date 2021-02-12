Фанаты не узнали играющую на рояле Пугачёву в коротком платье

https://static.news.ru/photo/88a04c00-6f42-11eb-bf8b-96000091f725_660.jpg Алла Пугачёва Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Алла Пугачёва опубликовала видео, где она занимается музыкой с сыном Гарри. Вместе с мальчиком певица импровизирует в четыре руки.

Свобода творчества, — подписала ролик Пугачёва.

Поклонники оценили не только музыкальные таланты мамы и сына, но и внешний вид артистки. Пугачёва одета в короткое чёрное платье, открывающее стройные ноги певицы. Наряд дополняют туфли в тон и белые носки. Волосы артистка собрала в длинный хвост на макушке, лицо закрывает чёлка, поэтому сразу не понятно, кто сидит за роялем.

Поклонники не сразу узнали звезду отечественной эстрады. Некоторые даже решили, что это пришла заниматься с Гарри педагог, да ещё и в таком коротком платьице. Другие напрямую задались вопросом, что это за девушка.

«Алла, Борисовна! Вы очень хорошо выглядите», «Алла Борисовна тут как девочка», «Просто не узнать», написали в комментариях пользователи.

Ранее NEWS.ru сообщал, что стилист Анастасия Пахолкова прокомментировала образы Аллы Пугачёвой и раскрыла секрет певицы. Примадонна уделяет максимум времени своему гардеробу и с помощью одежды умело скрывает недостатки фигуры.