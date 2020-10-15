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Соседов назвал иск Лозы против «Голоса» смешным и глупым

15:13, 15 октября 2020 430
Юрий Лоза Юрий Лоза Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Юрий Лоза ничего не получит от Первого канала за исполнение его хита «Плот» на шоу «Голос», заявил NEWS.ru музыкальный критик Сергей Соседов.

Это глупая позиция, очень странная, смешная даже. В этих проектах поются только хиты, это формат. Лоза ничего не получит, если ему выплатили авторские. Но я сомневаюсь, что Первый канал не выплатил авторские. Может, это для него PR, но он и так без конца чего-то комментирует. Зачем ему это? — сказал Соседов.

Ранее NEWS.ru писал, что Лоза намерен подать в суд на певицу Алину Виардо и Первый канал за кавер его песни «Плот». Певец отметил, что он не давал разрешения на её исполнение.

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