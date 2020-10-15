Соседов назвал иск Лозы против «Голоса» смешным и глупым

Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Роман Жан-Клода Ван Дамма с Алёной Кавериной из Кривого Рога длится уже 11 лет. Недавно их сфотографировали в Париже, куда актёр приехал сниматься в проекте канала Netflix «Последний наёмник».

Как сообщает «Экспресс-газета», в этот же день в Instagram Кавериной появились фотографии из Парижа, на которых она была в той же одежде, что и с Ван Даммом. Предполагают, что звезда...