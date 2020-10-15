Соседов назвал иск Лозы против «Голоса» смешным и глупым

Юрий Лоза ничего не получит от Первого канала за исполнение его хита «Плот» на шоу «Голос», заявил NEWS.ru музыкальный критик Сергей Соседов.
Это глупая позиция, очень странная, смешная даже. В этих проектах поются только хиты, это формат. Лоза ничего не получит, если ему выплатили авторские. Но я сомневаюсь, что Первый канал не выплатил авторские. Может, это для него PR, но он и так без конца чего-то комментирует. Зачем ему это? — сказал Соседов.
Ранее NEWS.ru писал, что Лоза намерен подать в суд на певицу Алину Виардо и Первый канал за кавер его песни «Плот». Певец отметил, что он не давал разрешения на её исполнение.