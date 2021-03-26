Соседов назвал имя известной певицы, никогда не певшей «вживую»

https://static.news.ru/photo/854b7686-8eb6-11eb-a3e8-96000091f725_660.jpg Сергей Соседов Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Музыкальный критик Сергей Соседов назвал имя певицы, которая, по его словам, всю жизнь пела под фонограмму. Это Ирина Аллегрова, которая, по словам скандального эксперта, «всегда халтурила».

Соседов рассказал, что вживую всегда выступали Долина, Вайкуле, Пугачёва, а Аллегрову он никогда не слышал. Откровения критика прозвучали в программе «Рождённые в СССР» на телеканале «Ностальгия» .

Никогда не слышал Аллегрову вживую. Она вообще умеет? Может, у Тухманова я её слышал в «Электроклубе». Все-таки Давид Фёдорович вряд ли допустил бы такую халтуру. Хочется спросить: «Ирочка, а вы вообще умеете петь вживую?», — высказался Соседов.

Эксперт отметил, что ещё при жизни Иосифа Кобзона он настаивал в разговорах с мэтром российской эстрады, чтобы был введён закон о запрете выступлений под фонограмму. Да, отметил Соседов, петь два часа вживую сложно, но люди платят огромные деньги вовсе не за то, чтобы слушать студийную запись.

Ранее NEWS.ru сообщал, что певец Николай Басков прокомментировал слова критика Сергея Соседова, который осудил его за демонстрацию роскошной жизни перед не всегда хорошо обеспеченными поклонниками. Артист с иронией отметил, что в этом случае «великому гению виднее».