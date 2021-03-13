Басков ответил на критику его роскошной жизни со стороны Соседова

https://static.news.ru/photo/6ef4320e-849a-11eb-991b-96000091f725_660.jpg Николай Басков Фото: nikolaibaskov/instagram.com

Певец Николай Басков прокомментировал слова критика Сергея Соседова, который осудил его за демонстрацию роскошной жизни перед не всегда хорошо обеспеченными поклонниками.

Артист с иронией отметил, что в этом случае «великому гению виднее».

Это его личное мнение. Если о нём узнают люди таким образом... Это заслуживает удивление у этого человека, — заявил Басков в эфире программы «Ты не поверишь!».

Кроме того, во время беседы с Григорием Лепсом Басков ответил продюсеру Виктору Дробышу, который рассказывал, что певца на мероприятия сопровождает большое количество охраны.

Он сказал, что я езжу на лимузине. За лимузином едет «Мерседес». Ты когда-нибудь видел, чтобы я так ездил. Я — святой человек, — пошутил артист.

Ранее NEWS.ru писал, что Филипп Киркоров пошутил о своей неуёмной любви к стразам. Король российской эстрады ударился в чёрный юмор, говоря о своих пристрастиях ко всему блестящему. Странную шутку поддержал друг певца Николай Басков.