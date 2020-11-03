Соловьёв стал популярнее в Instagram в полтора раза благодаря Бузовой

https://static.news.ru/photo/098749d4-1e19-11eb-a5ae-fa163e074e61_660.jpg Дмитрий Соловьёв Фото: Alexander Kulebyakin/Global Look Press

Фигурист Дмитрий Соловьёв увеличил в полтора раза число подписчиков благодаря Ольге Бузовой. Олимпийский чемпион признал, что количество подписчиков в его Instagram за последний месяц увеличилось на 30 тыс. и составило почти 90 тыс. человек.

Всё это, признаёт спортсмен, — только благодаря его партнёрше в шоу «Ледниковый период» Ольге Бузовой.

Мы вообще мало с Олей обсуждаем соцсети. Все в работе. Редко советуемся, какую фотографию выложить. Я порой спрашиваю её, нравится она себе на кадре или нет. После этого публикую. Я бы мог её попросить меня пропиарить в соцсетях, но я предпочитаю своими силами самореализовываться, — рассказал Соловьёв в эфире «Вечернего шоу с Аллой Довлатовой» на «Русском радио».

Фигурист добавил, что для увеличения числа подписчиков нужно создавать свой собственный уникальный контент. Только тогда появятся люди, которые будут «ставить лайки». Но начинать прокладывать дорогу нужно только самому, считает партнёр Ольги Бузовой. А уж потом будут нужны помощники для новых идей.

Я слышал, что нанять такого человека стоит 50 тысяч рублей. Мне самому интересно развивать свой аккаунт в соцсетях, — добавил партнёр ведущей «Дома-2», заявив, что в ближайшее время намерен ещё увеличить число подписчиков в Instagram.

Ранее NEWS.ru сообщал, что российский фигурист Дмитрий Соловьёв, выступающий в шоу «Ледниковый период» в паре с певицей Ольгой Бузовой, прокомментировал слухи об их романе и признался, что без «химии» не обошлось.