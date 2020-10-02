Солнцев согласился с заявлением Виторгана о пенсиях

https://static.news.ru/photo/17db133e-053d-11eb-839c-fa163e074e61_660.jpg Эммануил Виторган Фото: Anatoly Lomohov/Global Look Press

Экс-участник шоу «Дом-2» Рустам Солнцев поддержал народного артиста РФ Эммануила Виторгана, который заявил, что ему не хватает пенсии в размере 50 тыс. рублей.

По его словам, если народный артист недоволен своей пенсией, то «что можно сказать о простых людях». В беседе с журналистом портала Teleprogramma.pro он отметил , что все знают об общем с женой бизнесе Виторгана. Кроме того, Солнцев предположил, что артисту помогает его сын.

И при этом он жалуется. Что говорить тогда об обычных людях. У них 12 тысяч рублей пенсия, шесть из которых уходит на оплату услуг ЖКХ, — заявил бывший участник «Дома-2».

Он отметил, что считает пенсии в России издевательством, а также пожелал Виторгану счастья.

Путь у него ещё дети родятся, — отметил Солнцев.

Ранее NEWS.ru писал о том, что актёр театра и кино Эммануил Виторган считает, что получает недостаточно высокую пенсию. Он отметил, что люди, которые всю жизнь работали на благо страны, должны иметь возможность жить достойно.