https://static.news.ru/photo/b8a346b0-3752-11ea-9207-fa163e074e61_660.jpg Анна Плетнёва Фото: Anna Salynskaya/Russian Look/Global Look Press

Бывшая солистка группы «Лицей» и нынешняя солистка группы «Винтаж» Анна Плетнёва вспомнила совет, который в своё время дала ей Примадонна. Он касался лично самой Анны на заре творческой карьеры группы.

Это произошло в студии «Радио Алла», куда пригласили девушек из «Лицея». Тогда у группы вышел первый альбом, сообщает «Вокруг ТВ». Пугачёва послушала этот альбом, а после дала Анне совет, который та считает самым ценным в жизни.

И мне сказала: «Детка, ну смотри, хорошо. Но надо как-то потанцевальнее, повеселее что ли», — вспоминает Плетнёва.

Как выяснилось, Примадонна попала в точку: Плетнёву, по её словам, подавляли в группе, и она должна была стоять и делать вид, что играет на гитаре. Из-за этого певица ссорилась с продюсерами. Плетнёву даже штрафовали за непокорный нрав, из-за чего на лице её не было улыбки. Она действительно переживала из-за происходящего.

Несмотря на это, в «Лицее» Плетнёва стала хорошо зарабатывать и могла многое себе позволить.

Ранее NEWS.ru сообщал, что солистка группы «Винтаж» Анна Плетнёва страдает расстройством диссоциативной идентичности — раздвоением личности, сообщил пиар-менеджер певицы Роман Петрухин. По его словам, проблемы со здоровьем «только помогают» ей в работе.