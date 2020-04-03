Шоу-бизнес

Солист Uma2rman в шестой раз стал отцом

21:29, 03 апреля 2020
Владимир Кристовский Владимир Кристовский Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Солист российской группы Uma2rman Владимир Кристовский стал отцом в шестой раз.

Его вторая супруга Ольга родила дочку. Малышку назвали Теей. Пара уже воспитывает сына, который появился на свет в 2016 году.

У нас снова праздник. У нас прибавление! В 15.09 по Москве. Девочка! У меня пятая по счёту! — написал музыкант в Instagram.

Первая супруга подарила исполнителю четырёх дочек.

Ранее бывшая жена солиста группы «Иванушки» Андрея Григорьева-Аполлонова, которая недавно стала супругой баскетболиста Андрея Зубкова, поделилась со своими поклонниками радостной новостью. Она стала мамой в третий раз, писал NEWS.ru.

Добавьте наши новости в избранные источники

News.ru в соцсетях