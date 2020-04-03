Солист Uma2rman в шестой раз стал отцом

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Певица Лолита Милявская призналась, что у неё есть доказательства противоправных действий её пятого супруга, после которых он с наибольшей долей вероятности окажется в тюрьме.

При этом артистка добавила, что не будет привлекать сотрудников правоохранительных органов к разборкам с Дмитрием Ивановым. Милявская считает, что он слабый и не выживет в тюрьме. Он настолько слабый, что...