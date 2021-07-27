Софья Эрнст впервые показала фото сына от гендиректора Первого канала
Мартин Кучерас
Мартин Кучерас
18:30, 27 июля 2021
Софья ЭрнстФото: sofyapavlovna/instagram.com
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Жена генерального директора Первого канала Константина Эрнста, актриса Софья Эрнст, впервые показала поклонникам сына. Фотографию с годовалым сыном и двумя маленькими дочками, Кирой и Эрикой, артистка опубликовала в Instagram.
Чета Эрнст крайне редко делится подробностями семейной жизни. Так, например, Константин Львович до сих пор никак не прокомментировал рождение сына, хотя с момента появления на свет наследника прошло уже больше года. Более того, пара не афиширует имя малыша, предпочитая держать его в тайне. Несмотря на то что на фотографии присутствуют все трое детей звёздной четы, лица малышей разглядеть невозможно, так как они стоят спиной к камере.
Ранее о подробностях своих родов, а также о поле и редком имени ребёнка рассказала известная российская модель Алеся Кафельникова.