Собчак заявила о скорой смерти КВН

https://static.news.ru/photo/a31fb800-9093-11eb-bfc7-96000091f725_660.jpg Ксения Собчак Фото: xenia_sobchak/instagram.com

Телеведущая Ксения Собчак в эфире YouTube-шоу Comment Out раскритиковала популярную юмористическую передачу «КВН». Знаменитость отметила, что формат программы устарел.

В беседе с Владимиром Маркони Собчак заметила, что новые выпуски передачи уже не являются «зеркалом происходящего в стране». Она также предположила, что ведущий YouTube-шоу также не смотрит телепрограмму, несмотря на то что свою карьеру начинал именно в ней в качестве юмориста.

Более того, Собчак считает, что как только продюсер Вячеслав Дусмухаметов выпустит новый проект, якобы являющийся аналогом популярной передачи, «КВН вообще умрёт».

Впрочем, Маркони высказал иную точку зрения. По его словам, актуальность присутствует и в современных выпусках КВН. Он уверен, что без этого не обходится ни один выпуск передачи, однако актуальность не обязана присутствовать в абсолютно каждом номере.

Ранее NEWS.ru писал, что телеведущая Ксения Собчак поспорила с певцом Сергеем Лазаревым в эфире программы «Ты не поверишь!» на канале НТВ. В ходе дискуссии о российских композиторах светская львица заявила, что Игорь Крутой — это не Моцарт. При этом она отвергла все возражения Лазарева, отметив, что певец не на шутку «завёлся».