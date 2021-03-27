«Крутой – это не Моцарт»: Собчак усомнилась в таланте композитора

Телеведущая Ксения Собчак поспорила с певцом Сергеем Лазаревым в эфире программы «Ты не поверишь!» на канале НТВ. В ходе дискуссии о российских композиторах светская львица заявила, что Игорь Крутой — это не Моцарт.
Слушайте, честно говоря, Игорь Крутой — это не Моцарт. Давайте честно, — сказала она.
При этом она отвергла все возражения Лазарева, отметив, что певец не на шутку «завёлся».
Ранее перепалку в прямом эфире устроил муж Собчак, режиссёр Константин Богомолов. Он поспорил с журналистом и писателем Михаилом Зыгарем по поводу людей, чьи права оказались ущемлены по тем или иным причинам. Диспут произошёл в ходе шоу «Осторожно: спор!» на YouTube.
По мнению Богомолова, люди, заявившие о принадлежности к определённому меньшинству — сексуальному, расовому, — приучаются к тому, что таким образом могут добиться определённых благ. Богомолов полагает, что Европа движется в сторону социалистического государства, Россия может последовать за ней и это приведёт к катастрофе, сообщал NEWS.ru.