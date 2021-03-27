16+

Рубрики

Медиа

Архив

Шоу-бизнес

«Крутой – это не Моцарт»: Собчак усомнилась в таланте композитора

17:51, 28 марта 2021 37
Игорь Крутой Игорь Крутой Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Телеведущая Ксения Собчак поспорила с певцом Сергеем Лазаревым в эфире программы «Ты не поверишь!» на канале НТВ. В ходе дискуссии о российских композиторах светская львица заявила, что Игорь Крутой — это не Моцарт.

Слушайте, честно говоря, Игорь Крутой — это не Моцарт. Давайте честно, — сказала она.

При этом она отвергла все возражения Лазарева, отметив, что певец не на шутку «завёлся».

Ранее перепалку в прямом эфире устроил муж Собчак, режиссёр Константин Богомолов. Он поспорил с журналистом и писателем Михаилом Зыгарем по поводу людей, чьи права оказались ущемлены по тем или иным причинам. Диспут произошёл в ходе шоу «Осторожно: спор!» на YouTube.

По мнению Богомолова, люди, заявившие о принадлежности к определённому меньшинству — сексуальному, расовому, — приучаются к тому, что таким образом могут добиться определённых благ. Богомолов полагает, что Европа движется в сторону социалистического государства, Россия может последовать за ней и это приведёт к катастрофе, сообщал NEWS.ru.

Yandex news

Добавить наши новости в избранные источники

Добавить
News.ru в соцсетях
Загрузка...
Новости СМИ2
Все фотогалереи

Все видео