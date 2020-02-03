Ксения Собчак Ксения Собчак Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Экс-кандидат в президенты Ксения Собчак выпустит собственное шоу на «Перов канале». Передача анонсирована на сайте телеканала.

Программа будет называться «Я просто слишком тщательно готовлюсь к выходу». Дата первого эфира пока не указана, но говорится, что это будет «скоро». В проморолике бывшая ведущая «Дома-2» лежит в пенной ванне, говорит по телефону с неким Андреем.

Проморолик для супруги сделал режиссёр Константин Богомолов, что отметила его жена:

Обычно он любит более крупные художественные формы, но тут почему-то согласился.

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Ранее NEWS.ru сообщал, что депутат Госдумы Наталья Поклонская ответила телеведущей Ксении Собчак на её комментарий к фотосессии в голливудском стиле. Журналистка считает, что народная избранница «в игривом настроении».

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