https://static.news.ru/photo/59fbf6be-45c8-11ea-b837-fa163e074e61_660.jpg Михаил Зыгарь Фото: Игорь Иванко/АГН «Москва»

Журналист и писатель Михаил Зыгарь не хотел отмечать своё 39-летие, поэтому решил, «кто зайдёт, тот зайдёт».

Когда в день рождения ему неожиданно позвонили, он очень удивился, увидев на пороге множество друзей в смешных колпачках и с воздушными шариками. Как оказалось, Ксения Собчак, Ингеборга Дапкунайте, Светлана Бондарчук и другие друзья решили устроить журналисту сюрприз, пишет Teleprogramma.pro.

В итоге получился праздник нон-стоп с полуночи до полуночи. И очевидно одно — у меня очень классные друзья, их очень много, и я их всех очень люблю, — прокомментировал Зыгарь фото и видео с праздника на своей странице в Instagram.

Ранее NEWS.ru писал, что Ксения Собчак неудачно пошутила о закрытии границы с Китаем из-за коронавируса, чем вызвала возмущение подписчиков своего Instagram. Звезда опубликовала фото в ободке, украшенном звёздами, и заявила, что у неё с детства «корона-вирус».