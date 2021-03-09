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Шоу-бизнес

Собчак разозлила фанатов странной шуткой про бедность

23:40, 09 марта 2021
Ксения Собчак Ксения Собчак Фото: Vadim Tarakanov/Global Look Press

Ксения Собчак ввела в недоумение поклонников нелепой шуткой про бедность. Ведущая в TikTok рассказала, какие ассоциации у неё вызывает это слово.

В кадре Собчак сидит в кресле с тарелкой крабовых палочек.

@xenia_sobchak

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original sound - Ksenia Sobchak

Когда вместо камчатского краба принесли это, — говорит ведущая.

Ко всему прочему Собчак добавила и устный комментарий, в котором говорится, что она — «Ксения Собчак» и сегодня она «пробует бедность».

Бедность — это когда в тарелке пусто, — заявила ведущая.

Фанаты не поняли шутки и попросили знаменитость «не глумиться» над бедностью. Однако звезда и на самом деле терпит убытки. Её бизнес погряз в долгах.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Ксения Собчак поделилась опытом бурной молодости об употреблении запрещённых веществ. Откровения телезвезды прозвучали в программе «Осторожно, Собчак!».

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