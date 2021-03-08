Собчак рассказала, как употребляла наркотики

https://static.news.ru/photo/40159378-8086-11eb-b1f8-96000091f725_660.jpg Ксения Собчак Фото: Vadim Tarakanov/Global Look Press

Ксения Собчак поделилась опытом бурной молодости об употреблении запрещённых веществ. Откровения телезвезды прозвучали в программе «Осторожно, Собчак!».

Опытом употребления наркотиков Собчак поделилась в беседе с актёром театра и кино Юрием Колокольниковым. По словам ведущей, курить ей «вообще нельзя», так как от этого у неё начинаются приступы паранойи.

Мне вообще нельзя курить. У меня паранойя начинается. То есть прямо жесть. Мне кажется, что за мной кто-то следит, меня хотят убить, — откровенничала Собчак.

Телеведущая уже не раз рассказывала об опыте своей молодости. Она была завсегдатаем светских вечеринок, молодёжных тусовок, где было принято употреблять наркотики. Позже Собчак не раз открыто заявляла, что наркотики могут погубить жизнь любого человека. Также телеведущая не раз откровенничала насчёт плохих отношений с матерью.

Ранее NEWS.ru сообщал, что телеведущая Ксения Собчак столкнулась с серьёзными проблемами — её бизнес несёт колоссальные убытки. Некоторые проекты не приносят дохода уже больше года.