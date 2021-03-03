KP.RU: бизнес Собчак терпит серьёзные убытки

Телеведущая Ксения Собчак столкнулась с серьёзными проблемами — её бизнес несёт колоссальные убытки. Некоторые проекты не приносят дохода уже больше года.
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Агентство занималось производством рекламы для блогеров, дизайнеров и артистов.
Позднее Ксения вложилась в открытие кондитерской «Бублик», ресторана «Твербуль» и бара «Мелодия», однако они тоже не принесли ожидаемого дохода, пишет издание.
Недавно телеведущая попробовала ещё раз заработать на общепите и открыла в столице новый ресторан.
При этом доходы Собчак от блогерской деятельности, рекламы и прочего оценивают в круглую сумму. Ежемесячно она зарабатывает около 24 млн рублей, признавалась она ранее в одном из интервью. Львиная доля приходится на рекламу в соцсетях — страницы Собчак пользуются огромной популярностью.
Ранее NEWS.ru писал, что Ксения Собчак решила дать себе передышку после тяжёлого трудового года и улетела на море. Вилла-люкс на Мальдивах обошлась телеведущей в 350 тысяч рублей в сутки. Она показала своим Instagram-подписчикам, что за такие деньги предлагают туристам.