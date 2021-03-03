KP.RU: бизнес Собчак терпит серьёзные убытки

https://static.news.ru/photo/f99fe73c-7cb5-11eb-b8db-96000091f725_660.jpg Ксения Собчак Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Телеведущая Ксения Собчак столкнулась с серьёзными проблемами — её бизнес несёт колоссальные убытки. Некоторые проекты не приносят дохода уже больше года.

Как сообщил сайт KP.RU, только маркетинговое агентство Собчак, открытое в 2019 году, за пандемийный год проработало в убыток на 7,9 млн рублей. В его открытие телеведущая изначально вложила один миллион рублей, а в 2019 году даже заработала 3,5 млн.

Агентство занималось производством рекламы для блогеров, дизайнеров и артистов.

Позднее Ксения вложилась в открытие кондитерской «Бублик», ресторана «Твербуль» и бара «Мелодия», однако они тоже не принесли ожидаемого дохода, пишет издание.

Недавно телеведущая попробовала ещё раз заработать на общепите и открыла в столице новый ресторан.

При этом доходы Собчак от блогерской деятельности, рекламы и прочего оценивают в круглую сумму. Ежемесячно она зарабатывает около 24 млн рублей, признавалась она ранее в одном из интервью. Львиная доля приходится на рекламу в соцсетях — страницы Собчак пользуются огромной популярностью.

Ранее NEWS.ru писал, что Ксения Собчак решила дать себе передышку после тяжёлого трудового года и улетела на море. Вилла-люкс на Мальдивах обошлась телеведущей в 350 тысяч рублей в сутки. Она показала своим Instagram-подписчикам, что за такие деньги предлагают туристам.