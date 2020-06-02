Собчак рассказала о судьбе дочери Фёдора Бондарчука

https://static.news.ru/photo/c3ece3de-a555-11ea-883a-fa163e074e61_660.jpg Ксения Собчак Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Ксения Собчак решила рассказать, как себя чувствует дочь Фёдора Бондарчука. По словам телеведущей, в титрах передачи о бывшей жене Фёдора Светлане закралась неточность, касающаяся их дочери Вари.

Экс-ведущая «Дома-2» сочла своим долгом сообщить о состоянии девушки с особенностями развития, чтобы впоследствии не было слухов и домыслов.

Дочь Светы и Фёдора Варя давно вернулась с курса лечения за рубежом, который ей был жизненно необходим. Живёт, как и жила всегда, с любимой семьёй в Москве, дома в Барвихе! — написала Собчак в Instagram.

Ведущая пожаловалась, что делать интервью с друзьями на самом деле очень сложно: получается либо скучно, либо неинтересно. Но в этот раз она не впала в крайности, похвалила сама Собчак, добавив, что её интервью со Светланой за сутки набрало миллион просмотров.

Ранее NEWS.ru сообщал, что бывшая жена Фёдора Бондарчука модель Светлана Бондарчук опубликовала фото их дочери с особенностями развития. Варваре 5 мая исполнился 21 год, она живёт за границей в пансионате для особенных детей.