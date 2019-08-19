https://static.news.ru/photo/224b651a-c292-11e9-8ae1-fa163e074e61_660.jpg Ксения Собчак Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Телеведущая Ксения Собчак заявила, что большинство звёзд, пытаясь показаться лучше в Instagram, демонстрируют свои страхи.

Будучи главредом SNC она вместе с психологом оценила соцсети знакомых из шоу-бизнеса для новой рубрики.

Сразу видно — кто просит прокомментировать свои ноги, кто-то хочет показаться умным, кто-то недоволен личной жизнью, кто-то боится старости. За каждым фото -месседж, — считает общественный деятель.

В пример Собчак привела собственную публикацию с яхтой. По её словам, видео сделано так, чтобы фигура выглядела лучше. Кроме того, светская львица добавила, что сидит на работе, хотя все её подписчики думают, что она отдыхает.

Как писал News.ru, Ксения Собчак поддержала Максима Галкина после начавшейся в Сети его травли. Она была вызвана якобы попыткой юмориста выгородить чиновников в ситуации с лесными пожарами в Сибири.