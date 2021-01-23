Собчак провела экскурсию по вилле на Мальдивах за 350 тысяч рублей в сутки

https://static.news.ru/photo/8039d6e4-5d0e-11eb-8514-fa163e074e61_660.jpg Фото: xenia_sobchak / Instagram

Ксения Собчак решила дать себе передышку после тяжёлого трудового года и улетела на море. Вилла-люкс на Мальдивах обошлась телеведущей в 350 тысяч рублей в сутки. Она показала своим Instagram-подписчикам, что за такие деньги предлагают туристам.

Площадь дома составляет почти 900 квадратных метров. Несколько спален позволят разместить большую компанию друзей. Также там есть гардеробная, ванна под открытым небом и бассейн с шезлонгами.

По признанию Ксении, она в восторге от виллы.

Остров красивый, тихий и очень уютный. Отпуск ценен именно тогда, когда весь сезон работал «не вынимая». Ценю каждый день! — написала телеведущая под одним из фото с отдыха.

Подписчики звезды поддержали её стремление отдохнуть, пишет Пятый канал. «В наше непростое время расслабление и снятие напряжения нужно практически всем», «Ксюша, правильно сделала, что улетела на отдых. Берегите Платона, он очаровательный малыш», писали они.

Ранее NEWS.ru писал, что популярный российский рэпер Моргенштерн отправился на отдых в ОАЭ и уже успел прокутить немалую сумму. Он потратил 200 тысяч рублей в ресторане Дубая за один вечер.