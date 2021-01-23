Собчак провела экскурсию по вилле на Мальдивах за 350 тысяч рублей в сутки

Ксения Собчак решила дать себе передышку после тяжёлого трудового года и улетела на море. Вилла-люкс на Мальдивах обошлась телеведущей в 350 тысяч рублей в сутки. Она показала своим Instagram-подписчикам, что за такие деньги предлагают туристам.
Площадь дома составляет почти 900 квадратных метров. Несколько спален позволят разместить большую компанию друзей. Также там есть гардеробная, ванна под открытым небом и бассейн с шезлонгами.
По признанию Ксении, она в восторге от виллы.
Остров красивый, тихий и очень уютный. Отпуск ценен именно тогда, когда весь сезон работал «не вынимая». Ценю каждый день! — написала телеведущая под одним из фото с отдыха.
Подписчики звезды поддержали её стремление отдохнуть,
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