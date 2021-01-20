Моргенштерн потратил 200 тыс. рублей в ресторане Дубая за один вечер

Популярный российский рэпер Моргенштерн отправился на отдых в ОАЭ и уже успел прокутить немалую сумму. Он не скупится и ежедневно проводит вечеринки в компании своей девушки и друзей.
На побережье Персидского залива он посетил одно из культовых мест — ресторан известного повара Нусрету Гекче. Он прославился необычной подачей блюд. Наиболее почётных гостей он встречает лично и режет мясо прямо у них на глазах, а также необычно посыпает его специями.
Рэпер попробовал кусочек поданного блюда прямо с ножа повара, а затем, передразнивая его манеру, экспрессивно посыпал кусочек мяса солью.
Как
Ранее NEWS.ru писал, что Моргенштерн готов отправиться на Евровидение и там всех порвать. В своём Instagram певец выложил сторис всего с двумя фразами: «Я готов ехать на Евровидение. Р***. (одержу победу)». В 2020 году Россию должна была представить питерская группа Little Big, однако конкурс отменили и музыкантам не удалось выступить.