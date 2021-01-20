Моргенштерн потратил 200 тыс. рублей в ресторане Дубая за один вечер

https://static.news.ru/photo/9bbd6f02-5b88-11eb-bdde-fa163e074e61_660.jpg Фото: morgen_shtern / instagram

Популярный российский рэпер Моргенштерн отправился на отдых в ОАЭ и уже успел прокутить немалую сумму. Он не скупится и ежедневно проводит вечеринки в компании своей девушки и друзей.

На побережье Персидского залива он посетил одно из культовых мест — ресторан известного повара Нусрету Гекче. Он прославился необычной подачей блюд. Наиболее почётных гостей он встречает лично и режет мясо прямо у них на глазах, а также необычно посыпает его специями.

Рэпер попробовал кусочек поданного блюда прямо с ножа повара, а затем, передразнивая его манеру, экспрессивно посыпал кусочек мяса солью.

Как пишет портал Teleprogramma.pro, кутёж в ресторане обошелся гостям Нусрета Гекче в 200 тысяч рублей. Оплачивая счёт, певец выругался нецензурными словами и передал привет «нищим».

Ранее NEWS.ru писал, что Моргенштерн готов отправиться на Евровидение и там всех порвать. В своём Instagram певец выложил сторис всего с двумя фразами: «Я готов ехать на Евровидение. Р***. (одержу победу)». В 2020 году Россию должна была представить питерская группа Little Big, однако конкурс отменили и музыкантам не удалось выступить.